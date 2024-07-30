王乙康：兀兰医疗园启用 邱德拔医院病患流量有所缓解

兀兰医疗园启用后，缓解了北部邱德拔医院的病患流量，但卫生部长王乙康指出，缓解预计只是暂时的，因为越来越多年轻的慢性病患到兀兰医疗园就诊，而迅速老龄化的人口也会很快抵消新增的医疗能力。

王乙康星期二（7月30日）在脸书发文说，本地医院在冠病疫情后变得更拥挤，等候时间也延长。这主要是因为年长病患面对更复杂的病情，并须要住院更久。

疫情后的平均住院时间，从六天增至七天，单是增加一天，就意味着医院总体病患流量增加15％。

但王乙康注意到，本地最忙碌的医院之一——邱德拔医院的病患流量近期出现缓解，床位使用率降至低于90％，紧急部门每日病患人数也从超过400人，降至250人至300人，等候时间也缩短了。

他说：“最主要的因素是附近的兀兰医疗园开幕。近400张床位投入使用，紧急部门每天也接应约150名病患，由此减少了邱德拔医院的需求。”

王乙康提醒，病患流量的缓解可能是短暂的。有兀兰医疗园医生向他反映，他们面对更多20岁至40几岁的年轻病患，因出现高血压和糖尿病等慢性疾病到医院就诊，这类病患似乎更集中地出现在北部。

此外，人口老龄化也会轻易抵消目前新增的医疗能力。王乙康强调，要确保未来医疗能力可持续，关键在于预防性的护理，而政府正在推行的健康SG计划 （Healthier SG）能在这方面提供支持。