因违反证券和期货交易条例,基金管理公司RVP One及其首席执行官遭新加坡金融管理局谴责。

金管局星期二(7月30日)发布文告说,金管局谴责RVP One及其首席执行官兼董事帕尼施(Viktor Panisch)违反证券及期货(牌照及商业行为)条例(Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations)。

公司除了未能按照条例要求提交2020至2022财年的财务报表和2023财年的年度申报外,也没有提供股权变更和一名董事辞职的原因,以及包括员工所在地、股权结构和新基金信息在内的基金管理业务信息。

金管局指出,帕尼施知道并同意上述违规行为,以及他没有采取措施以确保公司遵守监管要求。

文告指出,尽管金管局多次提醒公司提交相关文件,但公司置若罔闻。金管局对这种行为持严肃态度。

金管局希望所有金融机构认真对待申报要求,并指公司首席执行官和董事必须有效履行职责。