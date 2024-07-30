政府未来八年拨款高达9亿元 进一步增强巴士连接

政府将在未来八年拨款高达9亿元推出巴士连接增强计划，包括添购新巴士、建设相关基础设施，以及支付巴士的营运费，以更好地应对公众对公共交通，尤其是巴士服务的需求。

这是继2012年我国推出总值11亿元的改善巴士服务计划以来，再次重金提升巴士服务。

陆路交通管理局星期二（7月30日）发文告宣布上述计划时指出，近年来随着住屋发展步伐加快，公众的乘车习惯改变，对巴士服务的需求也增加。

例如，一些比较新的住宅区可能离现有镇中心和地铁站比较远；一些位于较成熟地区的新发展项目的公交连接也有待加强，尤其在现有巴士服务较少的地方，或是人口大幅度增加，导致地铁和巴士载客量增加的地区。

为此，陆交局将推出总值高达9亿元的巴士连接增强计划（Bus Connectivity Enhancement Programme），通过四大策略提升服务。

第一，陆交局将在尖峰时段推出更多快捷巴士服务。例如，今年10月在榜鹅推出市区直达巴士服务。

第二，陆交局将提早在新镇推出巴士服务，更好地服务首几批搬入新住宅区的居民。其中，陆交局计划在今年9月底前，提早推出一条新巴士路线，让义顺东即将落成和新的预购组屋项目居民更容易前往卡迪地铁站。

第三，开辟新的快捷支线巴士服务，减少居民前往主要交通枢纽的时间。这些快捷支线路线停靠的巴士站比较少。其中，今年12月淡滨尼北会推出这类快捷支线巴士服务，让居民更快地往返淡滨尼地铁站。

第四，陆交局会改善现有巴士服务，包括增加更多趟次，调整现有路线或推出新路线，迎合新的出行习惯。