英康保险虽有职总创优企业合作社的强有力支持，但在数次招标活动中却败给规模庞大的全球化保险公司，失去多个主要合约。

随着新加坡保险行业竞争环境日渐激烈，英康保险须不断增长，茁壮成为实力雄厚企业，以便在较长期内更好地履行对投保人的义务职责。

德国金融服务巨头安联（Allianz）收购英康保险（Income Insurance）大部分股权计划持续引发争议，职总创优企业合作社星期一（7月29日）再度澄清，强调职总创优始终以英康保险及其利益相关者的最大利益为重，特别是英康保险的投保人。

职总创优企业合作社主席林文兴在澄清声明中说：“英康保险继续致力于取得社会成果，保护家庭免遭生活中的主要财务风险。这个社会责任自职总创优于1970年创立以来，一直都维持不变。”

他也强调，职总创优继续是英康保险的尽责守护者。

英康保险的前身是创立于1970年的职总英康（NTUC Income），属于职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）旗下机构之一。它的创立是由已故副总理吴庆瑞博士倡议。当时，吴庆瑞认为成立合作社能够推进职工运动的发展，而保险合作社之设，旨在确保工友在艰难时期有一笔钱能应付生活所需，同时为年老生活预先储蓄。过去几十年里，英康为百万工会会员提供宝贵服务和负担得起的保险，弥补了市场的缺口。

职总创优文告说，时移势易，新加坡保险业过去几十年来已发生根本的变化，与英康创立之初的市场情况，已截然不同。

文告说：“虽然英康提供平价保险的目标维持不变，市场竞争环境已改变，有超过40几家全球、区域和本地保险业者，在逐渐饱和的新加坡保险市场里竞相发展。“

职总创优指出，尽管英康在几次招标活动中提出非常具竞争力的标价，它仍然失去多个主要合约，例如银行保险销售渠道、家属保障计划（Dependants’ Protection Scheme），以及与一家大型公共机构的集团保险合约。

目前，银行保险（bancassurance）销售渠道中，星展银行、大华银行和华侨银行的主要合作伙伴分别为宏利保险（Manulife）、保诚保险（Prudential）和大东方控股（Great Eastern），前两者为规模庞大的全球化企业，后者为华侨银行旗下的保险公司。

另外，国防部、内政部和公职人员团体保险计划的独家保险提供者为Singlife，后者去年被日本住友生命保险公司（Sumitomo Life Insurance）全面收购，是东南亚历来最大宗保险业并购案之一。