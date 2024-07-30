凯德腾飞房地产信托 上半年每单位派息减少2.5%

因股份单位数增加以及融资成本上涨，凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）上半年每单位派息减少2.5%至7.524分，派息日为9月2日。

信托星期二（7月30日）闭市后发布截至6月底的最新业绩显示，信托投资组合扩大，推动上半年总营收同比增加7.2%至7亿7010万元。在高利率影响下，信托财务成本上升16.3%至1亿2330万元。

信托上半年净房地产收入（NPI）同比增加3.9%至5亿2840万元。部分收入被高利率成本抵消后，可派发收入同比增加1％至3亿3080万元。

在业绩发布会上，凯德腾飞房地产信托资本市场与投资者关系总监邱洁冰指出：“信托上半年签订的租约平均租金调升率（Rental Reversion）为13.4%。预计本财年的平均租金调升率将取得中高个位数增长”。信托投资组合的加权平均租赁期（WALE）为3.8年。

信托总租金收入6.8%的投资组合将在2024财年续约。其中，新加坡投资组合中的7.2%将在同期续约。

邱洁冰还说，信托从第二季开始共为六个项目启动资产提升计划（AEI），总金额达5亿7300万元。从今年第三季开始，这些项目将陆续竣工。“值得注意的是，我们也重新布局零售商场和租户组合，以进一步增加客流量。”

截至6月底，信托投资组合入驻率为93.1%。尽管新加坡、澳大利亚和欧洲保持稳定，但美国投资组合的入驻率从3月底的89.5%降至87.7%，原因是两处单租户项目租约到期。

展望未来，邱洁冰说，面对通货膨胀及地缘政治局势等不确定因素，信托有能力应对这些潜在风险，并为单位持有人提供尽可能高的回报。

信托星期二闭市报2.68元，涨0.38％。