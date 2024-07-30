丰树泛亚商业信托第一季每单位派息减少4.1％

丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）首季每单位派息（DPU）同比减少4.1％至2.09分，派息日为9月12日。

丰树泛亚商业信托星期二（7月30日）闭市后公布2024／2025财年第一季业绩，截至6月底，信托第一季可派发收入减少3.5％至1亿1075万元。

信托在新加坡投资组合的强劲业绩，抵消了海外市场疲软以及汇率和高利率的影响，信托首季总营收和净房地产收入同比基本持平。前者小幅减少0.2%至2亿3665万元；后者小幅增长0.1%达1亿7940万元。

信托首季约有120万平方英尺的可出租面积出租或再续约，租金平均上涨5.2%。其中，新加坡投资组合的租金涨幅介于2.3%至19.9%。

截至6月底，投资组合入驻率保持在94.0%。整体投资组合的加权平均租赁期（WALE）为2.5年，其中零售以及办公楼和商业园的加权平均租赁期分别为2.3年和2.7年。

此外，信托的债务到期日分散，每财年要再融资的债务占比不超过19%，平均债务期限为3.1年。信托拥有约12亿元现金和贷款，保持了充足资金流动性，以满足营运需求和财务规划。

丰树泛亚商业信托闭市股价维持在1.29元。