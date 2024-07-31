星期三开盘可关注股票

大型科技股公布业绩前，市场的谨慎情绪拖累美国股市。

隔夜标普500指数和纳斯达克指数收盘走低，分别下滑0.5%和1.28%，而道琼斯指数收盘上涨0.5%。

新加坡海峡时报指数星期二（7月30日）闭市微跌2.41点或0.07%，闭市报3441.77点。

以下是星期三（31日）开盘可关注的股票：

1.吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）开市前发布截至6月底的2024财年上半年业绩。2024年上半年可派发收入为2380万美元（约3194万新元），同比减少8.8%，主要是由于利率上升导致融资成本增加。由于资本重组计划，信托2024年上半年未宣布派息，而去年上半年每单位派息为2.5美分。

2024年上半年净房地产收入为4200万美元，比去年同期减少4.2%。排除直线租金摊销、租赁激励和租赁佣金摊销等不影响可分配收入的非现金调整后，调整后的净房地产收入同比下降1.6%。2024年上半年总营收为7437万美元，同比减少2.0%。

2.宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）开市前发布截至6月底的2025财年第一季业务报告。信托第一季向单位持有人派发的收益同比增长7.3%至1840万元。总收入同比增长9.7%至4730万元，净房地产收入同比增长6.6%至3440万元，主要受较高的租金增长、持续强劲的租金调整和高租户保留率的推动。

信托第一季每单位派息2.27分，同比减少1.7%，主要是由于在2024财年第二季完成股权融资后单位数量增加。

3. ESR乐高房地产投资信托（ESR-LOGOS REIT）发布截至6月底的2024财年上半年业绩。信托上半年可派发收入同比减少15.0%至8630万元，净房地产收入同比减少9.2%至1亿2780万元，总营收同比减少8.1%至1亿8090万元。收入减少主要是由于在2023财年和2024财年第二季完成了11项非核心资产剥离，这些资产剥离是信托资本循环战略的一部分。

信托上半年每单位派息1.122分，同比减少18.6%，主要是由于上述资产剥离，以及前几年出售投资房地产的资本收益分配减少。此外，由于2023年上半年进行的股权融资，适用单位数量增加了4.4%。

4. ESR乐高房地产投资信托开市前宣布拟收购位于日本名古屋的现代物流设施ESR Yatomi Kisosaki配送中心的100%信托受益权益，以及位于新加坡大市南14道（Tuas South Avenue 14）20号的工厂和物流仓库的51%权益。这两项收购的总支出约为7亿7260万元，预计这些收购将使信托单位持有人的每单位派息增加1.8%。

5.丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）星期二闭市后发布截至6月底的2024／2025财年第一季业绩显示，信托首季每单位派息同比减少4.1％至2.09分，派息日为9月12日。可派发收入减少3.5％至1亿1075万元。信托在新加坡投资组合的强劲业绩，抵消了海外市场疲软以及汇率和高利率的影响，信托首季总营收和净房地产收入同比基本持平。前者小幅减少0.2%至2亿3665万元；后者小幅增长0.1%达1亿7940万元。

6.快捷达环球（Aztech Global）星期二闭市后发布上半年的业绩显示，集团净利增长8.7%至4670万元，每股盈利6.04分，高于去年同期的5.56分。营收从去年同期的3亿8860万元下降至3亿7320万元。董事会宣布将于8月16日派发每股5分的股息，高于去年同期的3分。