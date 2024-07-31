今年第二季就业人口大增1万1300人 由非居民带动

本地经济增长势头加强，带动劳动市场扩张，今年第二季总就业人数连续11个季度上升，大增1万1300人，新增劳动力全由非居民雇员推动。裁员人数则微增至3100人。

整体而言，今年上半年居民和非居民就业均有所增长。

人力部星期三（7月31日）公布的2024年第二季《劳动市场报告》预估数据显示，不包括外籍帮佣在内，今年6月的总就业人口达371万4800人，就业人口连续11个季度增加。

非居民雇员主要来自建筑业和制造业

今年第二季就业人口增幅为1万1300人，环比增加6600人。新增劳动力由非居民雇员推动，他们主要来自建筑业和制造业，担任非专业人士、经理、执行员与技师（PMET）职位的工作准证持有者。这些工作岗位本地人一般较少意愿从事。

居民人口就业在今年首季度大增5500人后，在第二季呈相反走势。尽管在金融服务、医疗与社会服务、资讯与通信、专业服务等增长行业的就业人口仍持续增加，但由于零售贸易业的季节性减少招人因素，整体居民就业稍有萎缩。

此外， 裁员人数在连续两个季度下滑后，第二季微幅上升至3100人。多数行业的裁员水平趋稳，企业重组仍是裁员主因。

6月失业率微幅下滑

今年6月失业率微幅下滑，整体、居民和公民失业率分别为2.0％、2.7％及2.8％。

人力部文告指出，非居民就业人口在上季出现萎缩，本季迅速反弹，反映经济对劳动力的需求持续存在。虽然居民就业在同一季度略有减少，但这并不意外，因为以往居民就业的数据，在这季度通常是下滑或微升。

完整的2024年第二季《劳动市场报告》将在9月中旬出炉，届时人力部会公布更多数据，如居民和非居民就业细节、职缺数量、劳动力流动率和被裁者的再就业率等。