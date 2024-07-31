电单车通道8月15日推QR码 各关卡逐步免护照通关

从8月15日起，经由我国陆路关卡出入境的电单车骑士也可扫描QR码快速通关，这项举措同月将扩展至货车司机和跟车员，而且会在年底前供巴士乘客选用。

根据移民与关卡局星期三（7月31日）向媒体公布海陆空关卡逐步落实免护照通关的时间表，在9月底前，从樟宜机场出入境的新加坡居民，以及出境的外国旅客，将可免护照、照脸扫眼通关；滨海湾游轮中心料在年底前实施这一举措。

在新通关概念下，所有旅客都可直接使用各关卡的自动通道出入境。新加坡公民、永久居民、长期准证持有者，以及符合条件的外国旅客，不久后将无需出示护照，可在各关卡自动通关。

移民局指出，由于航空和船舶公司会预先提呈乘客信息，海空关卡有条件落实免证件通关（token-less clearance）模式，让我国居民出入境，或外国旅客出境时，单凭扫描脸部和虹膜等生物认证信息，就可自动通关。

移民局将从8月5日（星期一）起，先让入境樟宜机场第三搭客大厦（T3）的我国居民试行免证件通关，过后再逐步推行到所有樟宜机场搭客大厦。

陆路关卡往来频繁，移民局无法事先得知旅客信息，因此主要推出QR码通关模式来取代护照。移民局目前已让乘车旅客和巴士车长选用QR码出入境，目前已取得逾七成的使用率。

全面落实免护照通关后，移民局预计陆路关卡可节省约30%的通关时间，海空关卡料节省40%的通关时间。