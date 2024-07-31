耗资5.9亿元兴建 地铁跨岛线裕廊湖区站第四季动工

地铁跨岛线第二阶段的裕廊湖区站以及周边隧道，预计今年第四季动工。跨岛线第二阶段全长15公里，设有六个地铁站，预计2032年通车。

陆路交通管理局星期三（7月31日）发文告说，本地建筑公司KTC土木工程与建筑（KTC Civil Engineering & Construction），获颁跨岛线裕廊湖区站（暂名）以及周边隧道的设计和兴建工程合约，合约总值约5亿9000万元。

文告说，裕廊湖区站是一个地下地铁站，所需工程包括在亚逸拉惹快速公路附近进行深层挖掘。开始挖掘和建造地铁站前，承包商将安装护土和稳定结构，以确保安全和地面稳定。

陆交局和承包商将密切监督施工情况，并采取必要的应对措施，以确保建筑过程安全，并将影响降到最低。

KTC土木工程与建筑公司目前也负责建造跨岛线的马裕站（Maju）以及汤申—东海岸线的双溪勿洛站。这家公司曾参与滨海市区线淡滨尼转换站和汤东线乌节大道站的工程。

跨岛线是我国第八条地铁线路，分三阶段建设。第一阶段长29公里，包括12个地铁站，建设工程已开始，料2030年完成；第二阶段长约15公里，包括六个地下站，包括马城、阿尔柏王园、马裕、金文泰、西海岸，以及裕廊湖区站；第三阶段工程的研究工作正在进行，更多详情将在研究完成后公布。