新加坡与美国签署民用核能“123协定” 我国未决定是否用核能

新加坡与美国在美国国务卿布林肯访新期间,签署民用核能合作协定,促进两国核相关知识与技术分享。

我国外交部长维文医生和布林肯,星期三(7月31日)共同签署这项俗称“123协定”(123 Agreement)的合作文件。两国在会后发布联合声明,维文和布林肯也一同与媒体会面。

维文在记者会上形容,新美关系持续强劲和良好。他说:“现有的核技术并不适合新加坡。但面对民用核技术的发展,我们需要跟上这个迅速演变的领域。”

维文指出,123协定将促进新美双方的信息和技术分享,让我国能与美国民用核专家深化交流。

根据联合声明附带的资料说明,新加坡还没有决定是否在本地使用核能,做这个决定前,须先仔细研究在本地使用核能是否安全、可靠,以及相关成本和对环境可持续的影响。目前,大多先进核反应堆的设计仍在研究和发展阶段,尚未投入商业运作。

联合声明说,“123协定”建立在新美长期民用核合作的基础上,为两国加强和平核合作建立完善框架,两国的合作以双方的核不扩散承诺为基础。

声明写道,通过这项协定,以及负责任使用小型模块化反应堆技术基础设施计划(Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology ,简称FIRST)等能力建设项目,新美寻求强化民用核合作,由此进一步了解现先进核能科技,包括小型模块化反应堆技术如何支持气候目标,同时平衡能源需求。一旦可行的技术出现,有助我国了解与评估先进核能技术。

截至今年7月初,美国已与24个合作伙伴签署“123协定”,包括中国、印度、韩国,以及菲律宾、印度尼西亚和越南三个东南亚国家。