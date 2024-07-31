新加坡与美国签署民用核能“123协定” 我国未决定是否用核能

新加坡与美国在美国国务卿布林肯访新期间，签署民用核能合作协定，促进两国核相关知识与技术分享。

我国外交部长维文医生和布林肯，星期三（7月31日）共同签署这项俗称“123协定”（123 Agreement）的合作文件。两国在会后发布联合声明，维文和布林肯也一同与媒体会面。

维文在记者会上形容，新美关系持续强劲和良好。他说：“现有的核技术并不适合新加坡。但面对民用核技术的发展，我们需要跟上这个迅速演变的领域。”

维文指出，123协定将促进新美双方的信息和技术分享，让我国能与美国民用核专家深化交流。

根据联合声明附带的资料说明，新加坡还没有决定是否在本地使用核能，做这个决定前，须先仔细研究在本地使用核能是否安全、可靠，以及相关成本和对环境可持续的影响。目前，大多先进核反应堆的设计仍在研究和发展阶段，尚未投入商业运作。

联合声明说，“123协定”建立在新美长期民用核合作的基础上，为两国加强和平核合作建立完善框架，两国的合作以双方的核不扩散承诺为基础。

声明写道，通过这项协定，以及负责任使用小型模块化反应堆技术基础设施计划（Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology ，简称FIRST）等能力建设项目，新美寻求强化民用核合作，由此进一步了解现先进核能科技，包括小型模块化反应堆技术如何支持气候目标，同时平衡能源需求。一旦可行的技术出现，有助我国了解与评估先进核能技术。

截至今年7月初，美国已与24个合作伙伴签署“123协定”，包括中国、印度、韩国，以及菲律宾、印度尼西亚和越南三个东南亚国家。