本地股市星期三早盘涨0.22%

隔夜美股受科技股拖累，标普500指数和纳斯达克指数双双下滑，而亚洲多数地区股市星期三（7月31日）早盘上涨。

新加坡本地股市小幅上扬，截至星期三中午12时，海峡时报指数涨7.55点或0.22%，报3449.32点。

海指成份股涨跌不一。领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和新翔集团（SATS），截至中午12时分别上涨3.83%和2.52%。

跌幅最大的海指股是丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）和DFI零售集团（DFIRG），截至中午12时分别下滑2.29%和1.70%。

亚太股市方面，截至中午12时，香港股市大涨1.98%，上海、深圳分别涨1.79%和2.80%，悉尼股市涨1.20%，首尔股市涨0.50%。台湾股市微跌0.03%，东京股市跌0.38%。

隔夜美国大型科技股普遍下跌，微软星期二（30日）盘后发布的业绩不理想，引发了市场对人工智能可能过热的担忧。

科技股拖累纳斯达克指数收盘时下滑1.28%，与历史高点相比，纳斯达克指数跌幅已接近9%。苹果、亚马逊、Meta等大型科技公司将在本周发布业绩，预料会影响美股走势。

美联储将在当地时间星期三公布利率决议，市场普遍认为这次美联储将保持利率不变，焦点在于美联储是否会暗示9月份降息的可能性。

市场研究机构Sevens Report的埃塞（Tom Essaye）说：“如果美联储没有暗示9月份降息，考虑到近期科技股的疲软，市场可能会变得有点糟糕——尤其是如果盈利表现不佳的话。”

如果美联储即将开始降息周期，从历史数据来说，将对股市有利。根据金融研究公司CFRA的计算，在之前的六次加息周期中，标普500指数在首次降息后每年平均上涨5%。

亚洲方面，日本在星期三的货币政策会议上宣布，将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%。此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。

中国星期三公布的数据显示，7月份制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比6月份的49.5%略降0.1个百分点，但高于路透社分析师预估的49.3%。这是制造业采购经理指数连续第三个月萎缩。