用错卡被提醒 男子反骂车长致巴士服务被迫中断

见一名男子用身份证触碰阅卡器还车资，巴士车长好心提醒，却遭男子辱骂长达两分钟，以致巴士服务被迫中断。

这起事件发生于去年5月16日晚上9时，地点是在一辆59号巴士上。

被告阿马（51岁，译音）面对八项抵触防止骚扰法令以及酒类管制（供应与饮用）法令的控状。

案情显示，被告案发时在碧山11街第115座组屋附近的巴士站，乘搭一辆59号巴士。

巴士车长当时注意到被告错用身份证触碰阅卡器支付车资，因此好心提醒被告必须使用易通卡，怎料却激怒了被告。

被告激动地大声辱骂巴士车长，用手指指着巴士车长，还一度举起拳头，导致巴士服务被迫中断，整个过程约两分钟。

巴士的闭路电视拍到被告右手指与手臂，与车长左手和左手臂有接触。车长以为被告要打他，因此举起左手保护自己。

另外，案情也显示，2021年11月30日晚上10时半，被告在喝了几罐啤酒后，到女友雇主家楼下，大喊女友名字。

被告的女友是名女佣，雇主听到被告的喊叫声后，下楼找被告，说女佣不在家，劝被告离开。被告不肯，最后闹到警方介入将他逮捕。

酒测显示，被告每100毫升血液的酒精含量为200毫克。

7月13日晚上10时，被告到大巴窑邻里警局报警。警员见被告语无伦次，浑身散发酒味，劝被告酒醒后再来报案。被告不听劝，在警局外闹事，骚扰路人，最后又再被逮捕。

被告星期二（7月30日）认罪，被判坐牢38天。