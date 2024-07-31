经发局：制造业者和服务业者 对未来半年经营情况更乐观

新加坡经济发展局最新商业展望调查结果显示，即便在地缘政治和宏观经济不确定性的影响下，制造业者整体更加乐观。

根据经发局星期三（7月31日）发表制造业商业展望调查报告，25%（加权比率，下同）的制造业者预期接下来半年的经商环境会改善，而2%的业者则认为会转弱。整体来说，对今年7月至12月商业环境感到乐观的业者，比悲观者多出23个百分点。

这优于当局今年4月发布的第二季调查结果，当时，乐观者比悲观者多出22个百分点，且3%的业者认为接下来半年经商环境会转弱。

除了生物医药制造业外，制造业所有领域都认为经营情况会改善。其中，以电子业最乐观，净40%的业者对未来半年的商业前景表示乐观。乐观主要是由于半导体产业和人工智能（AI）服务器的强劲需求，后者料提振内存、存储和网络晶片的需求。

仅生物医药制造业者对接下来半年经商环境感到悲观，整体来看，悲观者比乐观者多出2个百分点。这主要是受到医疗技术领域的谨慎态度影响。全球宏观经济的不确定性和来自中国等关键市场的需求疲软，可能会减少生命科学仪器的订单。

另一方面，新加坡统计局同天发布服务业第三季商业展望调查报告。报告显示，服务业者对未来半年经营情况的乐观情绪有所增强。

​​20％服务业者对商业状况持乐观态度，7%的业者认为会恶化。乐观者比悲观者多13个百分点，优于今年第二季调查的七个百分点。