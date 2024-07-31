新加坡碳市场联盟推出 旨在扩大获取及供应碳信用

新加坡碳市场联盟正式推出，旨在扩大获取和供应碳信用。

新加坡经济发展局（EDB）与国际排放交易协会（IETA）星期三（7月31日）联合推出新加坡碳市场联盟（Singapore Carbon Markets Alliance, SCMA）。SCMA是新加坡第一个旨在扩大获取和供应符合《巴黎协定》第六条的高质量碳信用（carbon credit）的平台。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲在2024年彭博可持续发展商业峰会（Bloomberg Sustainable Business Summit 2024）宣布推出新加坡碳市场联盟时指出，联盟的成立十分及时，将加速国家和全球采取气候行动的势头。

新加坡承诺在2050年实现净零排放目标，并已在2019年率先在东南亚国家实施碳税，并且积极投资于减排科技的研发。从今年开始，面对碳税的公司可以购买符合要求的碳信用，抵消可达5％的应缴税碳排放。

刘燕玲说：“我们对《巴黎协定》第六条的承诺凸显了新加坡支持释放世界其他地区额外的碳减排潜力。这不仅有助于新加坡实现我们的气候目标，而且还能促进全球的可持续发展。”

她也指出，碳市场是支持自愿气候目标的重要机制。虽然监管要求设定了底线，但自愿碳信用助企业超越合规要求。

她说，SCMA将成为新加坡碳服务与贸易生态系统的重要召集平台。它将汇聚对气候问题作出重大承诺的企业、值得信赖的碳服务公司和政府机构，分享专业知识和网络。期待SCMA能够在构建知识和加强合作伙伴关系方面发挥应有的作用，以支持国内外充满活力且高度诚信的碳市场。

经济发展局局长傅美晶指出，SCMA不是一个市场，它旨在为服务商碳信用买卖双方和政府机构提供一个平台，以建立联系、分享和在碳信用方面合作。

傅美晶说，SCMA将举办讲座和建立人脉的活动，以便建立知识、信息分享和进行讨论。

推出仪式上，刘燕玲、傅美晶和国际排放交易协会总裁兼首席执行官福里斯特（Dirk Forrister）上台一起在平板电脑上签字，标志着SCMA的推出。