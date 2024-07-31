屡传虚假陈述不遵守更正指示 男子接24个月有条件警告

多次传播虚假陈述，又不遵守防止网络假信息和网络操纵法令的更正指示，政府对一名58岁男子发出24个月的有条件警告。男子如果在这段期间继续违反规定，将面对罚款或监禁。

防止网络假信息和网络操纵法令（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，简称POFMA）办公室星期三（7月31日）发声明说，这名男子于2023年7月至8月，在社交媒体平台TikTok上发布了四条视频，内容涉及投票保密、公积金政策，以及组屋价格。

男子违反的是POFMA第七条和第15条规定，因此接获为期24个月的有条件警告。他在这段时间如果再犯，可能被起诉原来的罪名。

违反第七条规定者，可被判罚款最高5万元、监禁最长五年，或两者兼施；违反第15条者，则可被罚款最高2万元，监禁最长一年，或两者兼施。

POFMA办公室在声明中未透露接获警告男子的身份，只说与投票保密相关的内容是根据传闻捏造的。他在发布与公积金和组屋价格相关的虚假陈述之前，也没有查阅中央公积金局网站和人力部网站的资料。

POFMA办公室通常会在部长的指示下，向发布虚假陈述者发出更正指示，要求对方在涉事贴文上，注明有关内容包含虚假陈述，并附上政府打假网站Factually的相关澄清文字的链接。

POFMA办公室指出，更正指示相等于行使答辩权，在不删除原帖的情况下，将虚假陈述和事实分别列出，让公众自行辨别。“读者可以阅读原帖和澄清事实的内容，自行判断真相。”

POFMA办公室说，涉事男子并没有完全遵守所接到的更正指示，包括未在规定期限内发布更正声明。他还更改了自己的TikTok账户名，导致公众无法浏览更正声明。