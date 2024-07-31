食物放棍上伸窗外喂鸽 男子行为引邻居不满

男子为喂窗外鸽子，将食物放在棍子上，伸出窗外，吸引数十只鸽子围绕在周围，该行为导致邻居不满，认为不卫生也不安全。

读者吴先生（70岁，退休人士）告诉记者，自己住在牛车水附近的惹兰固哥第9座组屋，几年前发现住在最高层的一名男子频频喂食鸽子。

“大概两三年前，他把窗户打开，在家里喂鸽子，甚至还让鸽子飞到自己的家里。后来有人投诉，当局还上门，他才没再让鸽子飞进家里。”

不过近一年，吴先生发现，这名男子疑似把鸟食拴在一根棍子上，再把棍子伸出窗外，喂食屋檐上的鸽子。

根据视频，有大约20只鸽子在屋檐上，男子从窗户伸出长长的棍子，上面还有一个看似白色的盒子，相信是放置了鸟食。有多只鸽子看似正在吃盒内的食物，男子随后将棍子收回屋内。

“他每天都会这么做至少两次，那些鸟都在那里等着，还在屋檐留下粪便，甚至飞进其他居民的家，弄脏环境，还留下细菌，很不卫生。”

吴先生也说，棍子很长，如果男子稍有不慎，将棍子掉下楼，后果不堪设想。

“我之前有通知当局，但是据说当局人员到场，他不开门。”

记者日前走访时，没看见男子喂鸽子，但该单位外的屋檐上停留约10只鸽子，看似正在等待被喂食。

有邻居透露，男子非常喜欢喂鸽子，给他人造成困扰。

“虽然我不是正楼下，但楼上经常有很多鸟，晾在外面的衣服还是会被它们的粪便弄脏。有时我都不敢把衣服晾在外面。”

公园局进行监控 建议居民勿喂鸟

国家公园局称正与市镇会合作，对该区域进行监控。

国家公园局野生动物管理高级署长侯俊明回复《新明日报》询问时说，公园局接获有关投诉，也会与惹兰勿刹市镇会合作管理鸟患问题，并建议居民不要喂鸟，同时教育他们这些行为对公共卫生和健康的影响。

“国家公园局将继续监控情况，并对喂鸟者采取执法行动。”