多次违例 CCIAM8月1日起不得在新加坡从事基金管理活动

基金管理公司China Capital Impetus Asset Management （简称CCIAM）因违反证券及期货条例，遭新加坡金融管理局谴责。金管局同时向公司执行董事、前首席执行官孙泉（译音，Sun Quan），发出两年禁令。

根据金管局星期三（7月31日）的文告，当局拒绝了CCIAM申请升级为有牌照的基金管理公司（LFMC）。

CCIAM管理基金进入清盘程序

由于金管局于今年3月已经废除了注册资金管理公司（RFMC）制度，自星期四（8月1日）起，CCIAM将不能继续在新加坡从事基金管理活动。CCIAM管理的基金已经进入清盘程序。

根据文告，金管局审查CCIAM于去年2月至3月的营运，发现该公司多项行为违反了证券及期货（执照和商业行为）条例。

其一，CCIAM没有采取行动，减少资产管理引发的利益冲突，并向投资者披露有关冲突。

其二，CCIAM没有制定适合的风险管理框架，管理基本的业务要求，例如进行投资尽职调查、持续监督进行中的投资，以及妥善处理基金赎回和索赔。

另外，CCIAM的代表和相关专业人员出现变动、孙泉在外部的商业投资发生变化，公司都没有在规定时间内通知金管局。CCIAM也没有在规定时限内，提交年度申报和审计报告。

由于孙泉没有采取适当措施，确保公司遵守条例，金管局向他发出两年禁令。

文告说：“身为CCIAM的前首席执行官和执行董事，孙泉主要负责确保CCIAM遵守金管局的监管要求。然而，金管局发现，孙泉清楚CCIAM多次违反了条例，却未采取适当措施，确保CCIAM遵守金管局的监管要求。”

根据条例，在两年禁令期间，孙泉不得参与任何资本市场服务公司的管理、担任董事或成为主要股东。