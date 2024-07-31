榜鹅轻轨西环线德利站8月15日启用

榜鹅轻轨西环线唯一还未启用的德利站，将于8月15日投入服务。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达，星期三（7月31日）通过交通部发布视频，宣布这项消息。

徐芳达说，陆交局和业者新捷运正在为德利站（Teck Lee）进行最后阶段的测试。“德利站将改善榜鹅居民的交通衔接性，前往新的新加坡理工大学校区和榜鹅数码园区的商业园区时，也将更便利。”

为了让公众在第一里和最后一里路享有舒适的通勤体验，德利站、新工大榜鹅校区及商业园区之间将设有盖走道。

西环线于2003年建成，配合榜鹅轻轨西环线周围发展，直到2014年才开始陆续启用。

西环线共有七个站，目前只剩下德利站还未启用。新捷运2016年曾说，榜鹅西环线还未启用的两个轻轨站德利和山姆（Samudera）站，将在周围地段发展后投入运作。山姆站之后于2021年3月间投入服务。

西环线共有七个站，目前只剩下德利站还未启用。（何家俊摄）

徐芳达也说，陆交局为盛港和榜鹅轻轨列车添置25辆新的两节车厢列车，这些列车将从今年底开始陆续交付。“这些新列车将使现有的两节车厢列车数量增加一倍，更好地满足居民的出行需求。”

另外，配合东北线延长线新设的榜鹅海岸站（Punggol Coast），将如期在今年底投入服务。

徐芳达说，如此一来，地铁网络将更靠近榜鹅北的居民，也让其他地区的乘客，在前往榜鹅数码园区和新工大榜鹅校区时更加方便。他在脸书发文提到，从榜鹅北乘搭地铁到市中心和其他地方，车程将能缩短多达15分钟。