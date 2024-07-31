SMRT地铁2024财年营收涨幅缩小至9％

地铁乘客量持续回升，加上车资上调，带动SMRT地铁2024财年的营收增加9％，但涨幅低于前一个财年的26％，电费和人力成本增加也部分抵消了营收增长。

SMRT星期三（7月31日）发布的最新年报显示，截至今年3月底的2024财年，SMRT地铁营收增加了7350万元或9％，达8亿8670万元。

在上财年里，平日地铁平均乘客量达209万9000人次，比前一个财年的186万8000人次增加12％，不过仍比冠病疫情前低了一成左右。

SMRT发文告说，员工落实“改善法”（Kaizen）发起的各项措施，在上财年为公司省下超过1亿2000万元的成本。有鉴于此，公司息税前盈利（EBIT）达620万元，略高于前一个财年的610万元。

整体而言，SMRT地铁取得了0.8％的盈利率。与前一个财年相比，公司税后净利锐减了82％，只有750万元。这主要是因为2023财年取得的4250万元税后净利，包括汤东线子公司给予的一次性4080万元股息。

上财年，SMRT经营的所有地铁线的可靠性都超出交通部定下的目标，列车每行驶超过100万公里发生一次超过五分钟的延误事故，是连续五年取得这个纪录。

SMRT重组 分开公交核心业务与非车资商业业务

为推动未来五年取得更强劲的增长，SMRT管理层在记者会上也宣布，从7月起把业务重组为“引擎A”和“引擎B”两大支柱，把公共交通核心业务与非车资商业业务分开，两大支柱都有各自的领导团队和资源。

“引擎A”侧重于发展地铁和巴士这两个受严格监管的业务；“引擎B”则包括德士、私召车及胜德丽生活时尚（Stellar Lifestyle）等商业业务，着重提升公众的出行体验。

其中胜德丽生活时尚旗下广告商Stellar Ace将进军柔佛新山，抓紧新柔地铁2026年底通车后所带来的巨大商机，在马来西亚扩展非车资业务。

SMRT主席佘文民指出，新加坡和柔佛人口超过1000万人，在新柔地铁通车后，将把这庞大的市场连接起来。

他举例说，SMRT早前与新邮政宣布试行让邮差乘地铁把邮件送到处理中心，以后有了新柔地铁，也可以探讨把递送业务扩展到新山，让到新山购物的消费者可以安排把包裹送回来。