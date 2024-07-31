环线近六成故障与延长和提升工程有关

地铁环线的可靠性下降，有近六成的故障是因环线第六阶段的延长工程所致，其余则同系统老旧有关。环线系统提升工程进度良好，完成后，可靠性将会大大提高。

SMRT主席佘文民星期三（7月31日）在记者会上透露，环线有约57％超过五分钟的延误事故与第六阶段工程有关。第六阶段延长线（Circle Line 6）将在港湾站和滨海湾站之间增建三个地铁站，把南部最尾端两个转换站之间的“缺口”连接起来，成为名副其实的“环线”。

根据陆路交通管理局网站的12个月移动平均数据，去年4月至今年3月期间，SMRT经营的环线可靠性最低，列车每行驶102万8000公里就有一起延误超过五分钟的事故。

SMRT地铁总裁蓝晓开解释，环线目前在进行重大的系统提升，工程会导致一些问题，引发超过五分钟的延误事故。环线也存在系统老旧问题，包括电子卡开始出问题，系统出现新的失灵状况。

他说，SMRT正同陆交局密切合作，解决系统老旧问题。系统一旦稳定下来，系统老旧引发的故障也会好转。

蓝晓开补充，提升系统解决地铁线老旧问题的同时，环线第六阶段的建筑工程也在进行中，进而加剧工程的复杂程度。

“要是采用新的信号系统，系列的集成问题须要多番测试。到2025年或2026年，一旦展开更广泛的列车测试时，环线将落实早关迟开的安排。”

SMRT也指出，环线自2020年采用Overwatch系统以来，少于五分钟的延误次数减少了30％。Overwatch采用视频分析和人工智能等科技监测列车营运情况。

SMRT接下来将把Overwatch系统扩展到金泉车厂，更好地监督列车在车厂的移动，作为另一层的安全把关。

EVCo清盘 SMRT子公司损失600万元

另外，佘文民也透露，电动货车租赁公司EVCo清盘，导致SMRT子公司腾越控股损失600万元。

佘文民说，SMRT将吸取EVCo的经验，更密切地监督合资公司的财务状况。SMRT接下来会在合资公司合约中清楚列明，只要SMRT有管理控制，合资公司的财务系统就须要和SMRT连接起来，方便监督，同时会加强对合资公司总裁和首席财务官的遴选。