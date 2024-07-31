IMF预估：新加坡实际GDP今年增2.1％ 明年增2.3％

外部需求的改善使新加坡经济增长正逐步恢复，而面临的下行风险已有所减小。国际货币基金组织预估，今年我国实际国内生产总值（Real GDP）将增长2.1％，明年预计增长2.3％。

IMF星期三（7月31日）发布一份有关新加坡经济评估的总结报告，该组织于今年5月7日至16日在我国展开有关评估。

IMF估计，我国今年全年通货膨胀率和核心通胀率皆为3％，明年放缓至2.5％和2％；失业率则都维持在1.9％。

IMF指出，新加坡经济继续走在逐步复苏的道路上。2023年的增长放缓至1.1％，这主要是由于全球电子业进入衰退周期，制造业在该年上半年萎缩。经济增长在2023年下半年开始恢复，并在今年第一季增强至2.7％。

IMF说，新加坡经济于去年下半年恢复增长，反映了全球半导体需求改善。而在今年第一季走强，主要是受到强劲的入境旅游所支撑。

新加坡的通胀估计将维持降温。今年4月，整体通胀率降至2.7％，核心通胀率降至3.1％。核心通胀不包括住宿和私人交通费用，但包括食品和能源价格。

尽管经济增长疲弱，劳动市场已经在2023年开始放缓，但今年第一季的失业率仍维持在2.1％的低水平，职位空缺与失业人数的比率，仍超过冠病大流行前的水平。

IMF认为，通胀虽然维持放缓，但劳动市场吃紧以及全球能源和食品价格剧烈波动，是通胀升温的巨大风险。

在这样的情况下，IMF强调有必要保持审慎的宏观经济政策，以促进价格稳定，同时继续坚定不移地实施国家改革议程，以应对新加坡的结构性挑战，提高生产力增长，并加强气候适应能力。