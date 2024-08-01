报告：本地上市公司企业治理和透明度指标下降

本地上市公司和信托在股东权益以及环境、社会和治理（ESG）实践方面表现突出，但整体治理与透明度指数较去年有所下滑。

新加坡董事协会、新加坡国立大学商学院的治理与永续发展研究所（CGS）与澳大利亚会计师公会（CPA Australia），在星期四（8月1日）联合发布2024年新加坡治理与透明度指数（SGTI）报告。

报告显示，本地上市公司企业治理和透明度整体指数从去年的74.8下跌至69.3。

在排名前10的上市公司中，新翔集团（SATS）从去年的第二名上升至第一名，城市发展（CDL）和大华银行（UOB）分别位列第二、三位。新电信（Singtel）从去年的榜首之位下滑到第四名，与吉宝有限公司（Keppel Ltd）并列。星展集团（DBS）则排名第六。

在房地产投资信托（REIT）和商业信托类别，企业治理和透明度指数也从去年的89.3下滑至86.6。

凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）保住了榜首宝座。城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和网联宽频信托（Netlink NBN Trust）则依次位列第二到五位。