【奥运会】骆建佑两连胜进16强 成20年来男单第一人

我国羽毛球头号男单骆建佑在巴黎时间星期三（7月31日）晚上举行的巴黎奥运会第二场小组赛中以2比0战胜萨尔瓦多球员坎朱拉（Canjura），凭借两连胜，以小组头名锁定16强资格。

尽管对手世界排名第50，但面对这位从未交手过的对手，世界排名第12的骆建佑胜得一点也不轻松，首局在3比0领先的情况下被对手以9比7反超，所幸他渐渐稳住阵脚，在13比13后连续得分，以21比13奠定胜利基础。

次局比赛，骆建佑依旧面对苦战，从7比2领先到被对手以10比7反超，其间多次回球出界，送分给对方。幸好和首局一样，骆建佑最后发力，以21比16锁定胜利。

上一位在奥运会晋级16强的我国羽毛球男单球员是罗纳德，他在2004年雅典奥运会32强大爆冷门，击败中国名将“超级丹”林丹后，一路闯入复赛，那同时也是新加坡羽毛球男单选手历来在奥运会上的最佳成绩。

值得一提的是，小组赛的赛制是在2012年伦敦奥运会才引入的。

骆建佑三年前在东京献奥运首秀，但因为被分到与印度尼西亚好手金廷同组而只能排名小组第二，无法晋级淘汰赛。

根据赛制，只有在三人一组中排名第一才能晋级下一圈。

和杨佳敏一样，骆建佑在本届奥运会小组赛抽到好签，同组的都是世界排名较低的选手。在此之前，他以2比0击败世界排名第63的捷克球员扬·劳达（Jan Louda）。

16强对垒中国李诗沣

骆建佑将在星期四（8月1日）下午的16强赛对垒世界排名第六的中国球员李诗沣。尽管骆建佑在两人的交手记录上以四胜两负占优，但最近两次交手获胜的都是李诗沣。

李诗沣在32强对垒世界排名第103的尼日利亚球员奥佩约里（Opeyori）时也面对苦战，只能以两个21比17胜出。

“雅思”击败“凤凰”组合 晋级四强

上届奥运会亚军郑思维／黄雅琼（图）在令人关注的中国内战中以21比16、21比15击退同袍冯彦哲／黄东萍，晋级混双四强。（法新社）

在之后举行的混双复赛中，上届奥运会亚军郑思维／黄雅琼在令人关注的中国内战中以21比16、21比15击退同袍冯彦哲／黄东萍，晋级四强。他们将在半决赛中对垒之前打败泰国组合德差蓬／沙西丽的日本组合渡边雄太／东野有纱。

两支韩国组合徐承宰／蔡侑玎、金元昊／郑娜银则在分别击退香港组合鄧俊文／谢影雪和马来西亚组合陈堂杰／杜依蔚后，即将在半决赛展开阋樯战。