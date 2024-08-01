大华银行第二季净利同比增1%至14.25亿元

大华银行（UOB）今年第二季核心净利同比下滑1%至14亿8900万元。包括整合花旗集团的一次过费用，第二季净利为14亿2500万元，同比增长1%。

大华银行宣布派发每股88分的中期股息，高于去年同期的85分，派息率约为51%。

大华银行星期四（8月1日）开市前发布截至6月底的2023财年次季及上半年业绩报告。环比来看，第二季核心净利减少5%，包括一次过费用在内的净利减少4%。

由于净利差下降，大华银行第二季的净利息收入同比下降了1%；不过相比第一季，在广泛的贷款增长和利差改善推动下，环比增长了2%。

第二季净费用收入同比增长18%，达到接近历史高点的6亿1800万元，这主要得益于贷款相关费用和财富管理费用反弹，以及信用卡费用的两位数增长。

第二季其他非利息收入同比下降21%，因为掉期收益和投资估值下降削弱了客户相关资金收入的强劲增长。

大华银行上半年核心净利同比减少1%至30亿5400万元。包括整合花旗集团的一次过费用，上半年净利为29亿1200万元，与去年同期基本持平。

大华银行副主席兼总裁黄一宗在文告中说：“集团本季取得了良好的业绩，我们在多元化业务中看到了积极的趋势。我们的资产质量保持坚韧，资产负债表继续强劲，资本和融资水平健康。”