美国联邦储备局主席鲍威尔的鸽派言论，推动美国星期三（7月31日）隔夜股市攀高。纳斯达克指数领涨2.64%，标普500指数和道琼斯工业指数分别起1.58%和0.24%。

美联储结束为期两天的最新政策会议，决定将基准利率维持在5.25％至5.50％的区间，但其声明软化了对通货膨胀的描述，并表示就业风险目前与价格升高的风险同等，这种中立的说辞为两年多的信贷紧缩后降息敞开大门。

鲍威尔说：“如果我们看到通胀下滑……或多或少符合预期，经济增长保持相当强劲，以及劳动力市场与当前状况保持一致，我认为9月的会议有可能降息。”

新加坡海峡时报指数星期三上扬14.17点或0.41%，以3455.94点作收。

亚太股市星期四（8月1日）开盘时涨跌不一，悉尼和首尔分别起0.56%和0.55%，东京则下跌1.71%。

以下是星期四可关注的股票：

1. 大华银行（UOB）今年第二季核心净利同比下滑1%至14亿8900万元。包括整合花旗集团的一次过费用，第二季净利为14亿2500万元，同比增长1%。大华银行宣布派发每股88分的中期股息，高于去年同期的85分，派息率约为51%。

2. 吉宝有限公司（Keppel Ltd）上半年持续经营业务的净利同比增7％至5亿1300万元，每股盈利16.5分。董事会建议派发每股15分的中期股息，与上财年的中期股息相同，派息日为8月23日。上半年营收同比减少13％至32亿2400万元。

3. SMI Vantage说，公司星期三收到新加坡交易所的通知，称已认真考虑公司的申请，但由于没有予以延长期限情有可原的理由，公司的申请被拒绝。新交所说，公司未能证明能在明年7月31日之前脱离观察名单，考虑的因素包括公司被列入观察名单后持续处于亏损状态，以及市值较低且不断下降。新交所已通知公司，其股票将从9月2日起暂停交易。公司必须尽快，在收到通知的一个月内，通知新交所退出计划书的条款。

4. 乘客收益率放缓和燃料成本增加，拖累新加坡航空公司（SIA）新财年第一季盈利表现，首季净利同比减少38.4％至4亿5200万元。集团第一季每股盈利12.8分，较上财年同期的14.3分，减少10.5％。营收方面则增加5.3％至47亿1800万元。

5. 胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）说，星期一（7月29日）收到六名单位持有者的信函，当中一些陈述或许不正确，因此希望针对信函中的一些陈述作出澄清。在信函中，单位持有者敦促信托管理公司和受托人将900万至1000万元的设立费用退回给单位持有者，这有可能向单位持有者退还超过0.9分的每单位派息，推动2024下半年和2025上半年取得约12％至13％的股息收益率。

信托经理人澄清，截至6月底累计892万元的支出是通过留存下来的482万元，以及股息再投资计划（distribution reinvestment plan）产生的现金流，获得资金。

6. 天阶控股（The Place）和金光置地（Sinarmas Land）开市前要求暂停交易，有待发布消息。