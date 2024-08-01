武吉班让轻轨系统启用新列车 冷气更足更明亮

武吉班让轻轨系统首两列第三代列车星期四（8月1日）投入运作，以逐步取代服务超过20年的第一代列车，为乘客带来更顺畅舒适的乘车体验。

这两列全新的列车由法国交通运输制造商阿尔斯通（Alstom）制造，今年2月运抵我国。另两列列车7月抵达新加坡，并正在进行测试。

到了明年底，所有19列第三代列车将运抵新加坡，让武吉班让轻轨系统能在2026年完成所有翻新工作。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达受访时说，他们有信心随着列车和系统逐步更新和改善，列车可靠度也会改进。

他提到，截至今年6月的一年里，武吉班让轻轨系统每行驶20万4000公里发生一起超过五分钟的延误，情况相比去年4月至今年3月的17万3000公里有所改善。

新列车冷气分布更均匀

陆路交通管理局星期四发文告说，新款列车配有液晶显示器，通过展示动态彩色的路线，协助乘客更好地辨认所在车站和列车路线。

列车还安装了更明亮节能的LED灯光，以及冷却能力更强的空调系统，让冷气均匀分布于整个车厢。

为了更好地监控列车和轨道的功能与性能，及早进行必要维护工作，新列车配有可监测车门、刹车器和空调等关键系统健康状况的新系统。

两列新列车也会装上传感器，以便在行驶于轨道时，实时监控电轨，更早发现和修复缺陷。

副总理兼贸工部长颜金勇（中）与交通部长兼财政部第二部长徐芳达（第二排右一）、外交部长维文医生（黄衣者），以及律政部兼交通部政务部长穆仁理（第三排右二），一起乘坐新列车从武吉班让轻轨列车车厂前往蔡厝港轻轨列车站。 一起乘搭列车的还有武吉班让区议员连荣华（前排左边，顺时针方向）、蔡厝港集选区议员黄文鸿、荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉、交通部常任秘书卢毅成，以及SMRT主席佘文民。（关俊威摄）

陆交局是在2018年发出总值3亿4400多万元的合同，为武吉班让轻轨系统进行大翻新。

翻新工程除了更换第一代列车，还会对2015年启用的13列第二代列车、信号系统和供电系统进行升级，改善可靠度。

至今已有四列升级后的第二代列车投入运作。其余九列将在未来几个月陆续进行升级与测试，到了明年中，一半的列车将完成翻新，重新服务乘客。

原定今年完成的翻新工作，受冠病疫情影响延迟两年竣工。

配合系统翻新工程，武吉班让轻轨列车2019年起在非繁忙时段只单向运行，今年陆续恢复周末部分时段的双向运行服务。

陆交局说，双向运行服务将随着翻新工程进展进一步恢复。

副总理兼贸工部长颜金勇星期四与徐芳达、外交部长维文医生，以及律政部兼交通部政务部长穆仁理，一起乘坐新列车从武吉班让轻轨列车车厂前往蔡厝港轻轨列车站。维文也是荷兰—武吉知马集选区议员。