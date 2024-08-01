美国科技巨头股反弹 部分亚太股市星期四早上应声上涨

美国科技巨头股大幅反弹，推动部分亚太股市在星期四（8月1日）早盘的交易中攀高。截至中午，新加坡海峡时报指数下跌28.66点或0.83％，报3427.28点。

海指成份股方面，14只上扬，四只持平，12只下滑。领跌的是新加坡航空公司（SIA），股价下跌10.19％，报6.26元。新航发布的最新业绩显示，乘客收益率放缓和燃料成本增加，拖累首季净利同比减少38.4％至4亿5200万元。集团第一季每股盈利12.8分，同比减少10.5％；营收则增加5.3％至47亿1800万元。星期四也是新航的除息日（ex dividend date）。

涨幅最显著的包括星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和创业公司（Venture），分别起4.04％和2.45％，报1.03元和15.48元。

截至11时55分，亚太股市表现不一，台湾领涨1.86%，首尔和悉尼分别起0.77%和0.52%。东京下跌2.83%，香港、深圳和上海的跌幅介于0.22%至0.95%。

东京股市在星期四早上一度跌超过3％，主要受日本央行加息，以及美国联邦储备局表示今年迟些时候将降息后，日元大涨所拖累。

美联储结束为期两天的最新政策会议，决定将基准利率维持在5.25％至5.50％的区间，但为9月降息敞开大门。

BetaShares Holdings的固定收益主管席尔瓦（Chamath de Silva）说，美元走软，加上以半导体带动的股市强势，预计有利于亚洲股市的表现。日本股市短期内可能面临日元走强带来的不利影响，但长远来看，席尔瓦对日本股市相当乐观。

摩根大通资产管理（J.P. Morgan Asset Management）全球市场策略师拉西德（Raisah Rasid）说：“我们继续认为，美联储将在9月和12月降息，并在明年进行四轮的25个基点降息。”

但拉西德提醒投资者注意潜在风险，这些风险有时会被低估，包括经济增长加快减速的可能性，以及地缘政治不确定因素对经济增长的影响。