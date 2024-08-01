与德士叔路上起争执 七旬汉多次推搡对方

右转时撞上德士侧视镜，七旬老汉与德士叔发生争执，多次推搡对方，还因不满对方摇头晃脑，抓住对方睾丸，导致对方受伤。

被告是70岁的蔡金良，他面对鲁莽行事、蓄意伤人和抵触防止骚扰法令的三项控状，星期三（7月31日）承认其中两项罪名，余项交由法官下判时一并考量。

受害者是65岁的德士司机戴水嬴，被告案发时为自雇人士。

案情揭露，2023年3月5日晚上7时许，受害者正沿着勿洛北路和新樟宜路上段的十字路口行驶，而被告开着车在德士的左边车道行驶。被告试图切入德士所在的车道时，不慎撞上德士的左边侧视镜。

两人停车，受害者下车与被告对质。双方交谈后，受害者开始拍下现场照，被告也下车，跟着一起拍。其间，两人持续争执，矛盾越演越烈。

过了一会儿，被告转身走向自己的车子，受害者则朝被告大喊。被告原路返回，推了受害者的肩膀两下。

受害者趁被告再次转身走回车子之际，拨电报警。受害者报警的举动激怒被告，他随后将左手放在受害者的右肩，在大马路上推了对方至少两下，促使对方后退几步。

等待警方抵达现场期间，两人从车辆来往的大马路转移到路边，相互推搡。

受害者在被告面前昂首阔步，摇头晃脑。被告把手放在对方的脖颈长达两秒，随后松开，接着抓住受害者的睾丸，使对方感到疼痛。

受害者事后在樟宜综合医院求医。医疗报告指出，受害者的阴囊和背部持续疼痛，被诊断为胸腔和阴囊挫伤，拿了四天病假。

根据德士的电眼画面，被告多次在车辆来往的大马路上推受害者，危害受害者的个人安全。

控方指出，此案属于“路霸”事件。被告不断袭击受害者，且攻击了对方脆弱的身体部位，因此请求法官判处被告坐牢三至四周。

案展8月28日下判。（人名译音）