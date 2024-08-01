宏茂桥组屋卧房电源起火 四人吸入过多浓烟送院

宏茂桥组屋单位星期四凌晨失火，一间卧室的插座疑因过载起火，屋内四人吸入浓烟送院，全座组屋约30人紧急疏散。

这起火患发生在星期四（8月1日）凌晨约1时55分，地点是宏茂桥4道第612座组屋11楼的一个单位。

新加坡民防部队在脸书贴文说，宏茂桥消防局消防员在碧山消防局的帮助下，进入浓烟四起的失火单位灭火。

火患从单位内的卧房烧起，消防员使用一支水枪扑灭火势。单位内多处因高温和烟雾受损。

民防部队抵达现场前，失火单位内的五人已自行疏散。其中两人被送往新加坡中央医院，另两人被送往竹脚妇幼医院，他们都因吸入过多浓烟须接受治疗。另有一人拒绝送医。

新加坡警察部队和民防部队也疏散了同座组屋的30名居民，以策安全。

初步调查显示，火势相信是卧房内的电源插座短路起火引起的，具体的失火原因仍在调查中。

民防部队提醒公众慎防电源引起的火患，不要在插座安装超负荷的电器，随手关闭电源，检查电线是否有磨损或破裂并及时更换。同时，不要将电线放在地毯或垫子下方，并远离高温表面。公众使用电器或插座时，也应确保产品上印有符合标准的安全标志（Safety Mark）。