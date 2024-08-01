义安理工院成立人才培养中心 培养健康企业文化

人力系统管理对于社会可持续发展至关重要，义安理工学院为企业和成年学员推出300小时的人类系统可持续培训项目，以培养更健康的企业和组织。

义安理工学院星期四（8月1日） 在教育部长陈振声的见证下，宣布成立新的人才培养中心——机构韧性与共融研究中心（Centre for Organisational Resilience and Inclusion，简称CORI），旨在提供人力管理系统方面的培训，帮助企业通过满足员工和社区等利益相关者的需求，实现可持续发展。

陈振声在座谈会上分享说：“随着时代的发展和企业模式的变化，如今这一代人大部分除了生存，通常在企业或组织中还拥有着远大的自我期望和抱负。因此，我们管理组织需要同时结合企业和员工的需要，通过发展每个人的潜力，一起更好地解决问题。”

CORI将专注于新兴的组织设计（Organisational Design）领域，从商业管理、传播学、经济学、心理学和社会学等多学科中汲取经验，进而开发其培训、咨询和研究课程，为人际互动复杂性提供更深入的见解。

中心将初步推出300小时的组织设计与可持续文化培训课程。课程重点包括设计能有效应对挑战和变革的组织，以及管理团队抗拒和焦虑的策略。这些关键技能将帮助人力资源、组织领导者和企业老板创造更健康的工作文化。

从8月起，负责领导人类系统（human systems）的成年学员可通过持续教育与培训学院（CET Academy）报名参加这项课程，首轮课程预计将于10月开始。中心预计将在未来三年内培训来自30多家公司的240名专业人士。