因上载不实种族融合政策内容 一房产经纪接更正指示

国家发展部长李智陞星期四（8月1日），通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向一名就种族融合政策做出不实和具误导性言论的男子发更正指示。

根据国家发展部的文告，收到更正指示的男子是沙易阿马尔（Shaik Amar ），据知他是一名房地产经纪。他于7月24日和25日分别在TikTok、Instagram以及YouTube账号上，上传存有不实和具误导性言论的视频。

文告指出，视频中存在的主要不实内容包括，种族融合政策（Ethnic Integration Policy ，简称EIP）对少数种族家庭没有任何益处，反而导致他们在售卖组屋时经济利益严重受损，以及种族融合政策是在1960年代推出，至今没有任何改变。

国家发展部强调，种族融合政策能让少数种族通过多种方式受益，包括确保各组屋区拥有一定最低数量的少数种族住户，包括在需求量较高的热门组屋区。此外，种族融合政策是在1989年推出，不是1960年代。

更正指示要求沙易阿马尔在他的TikTok、Instagram和YouTube账号上载更正告示，说明7月24日和25日发布的视频存有不实和具误导性的内容，并提供政府澄清文的链接。

文告指出，尽管沙易阿马尔已从TikTok和Instagram撤下了相关视频，但仍必须更正相关的不实内容，因为这些内容可能已经在公共领域流传。他YouTube上的相关视频仍未撤除。