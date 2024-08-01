新航即日起 恢复原有机舱服务作业程序

新加坡航空公司完成气流管理程序检讨，即日起恢复原有的机舱服务作业程序。

新航发言人星期四（8月1日）回答媒体询问时说，飞机师将根据他们对天气和运作情况的评估，决定安全带指示灯亮起时，是否暂停或继续提供机舱服务。

不过，只要安全带指示灯亮起，空服人员就会暂停供应热饮包括汤品。若有必要，飞机师会要求空服人员回到座位，暂停机舱服务。

SQ321航班今年5月21日从伦敦飞往新加坡途中遇上严重气流，导致一人丧命，多人受伤。飞机被迫在曼谷紧急降落。新航随后收紧机舱气流应对程序，以防万一。这包括在安全带指示灯亮起时，除了暂停热饮服务，也暂停餐食服务，空服人员也须返回座位并系好安全带。

新航发言人说，这个停工安全检讨（Safety Time-Out）是为了让新航有时间全面检讨旗下的气流管理程序。如今，可确定新航气流管理程序遵照业界最佳作业程序和安全程序。

所有飞机师和空服人员过去四个星期上了额外复习课程，加强对相关程序的知识。课程内容包括辨识和处理与气流相关的风险，在发生气流时如何协助乘客，以及如何在飞行途中保障安全。

停工安全检讨期间，新航也探讨方式，更好地确保乘客安全。其中，新航今后会在飞行途中，定时通过机舱娱乐系统屏幕提醒乘客，时刻系好安全带的重要。

综合以上措施，新航已终止停工安全检讨，并从8月1日零时01分恢复原有的机舱服务作业程序。

截至8月1日，仍有两名SQ321航班的乘客在曼谷医院接受治疗。发言人说，基于保密原因，新航无法提供更多资料，也无法透露有多少人接受赔偿提议，及共支付多少赔偿金。

根据新航6月10日向乘客提出的赔偿提议，受轻伤乘客可获1万美元（约1万3500新元）赔偿；受重伤乘客则可获2万5000美元（约3万3600新元）的预付款，随后再个别商议最终赔偿金额。

问及SQ321航班的飞机师和空服人员情况，新航发言人说，他们无法提供更多有关机组人员和他们医疗状况的详情。