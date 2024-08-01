政府加强打击电子烟 4月至6月3279人当场被捉

在执法人员眼皮底下抽电子烟，两小时内57人在五个地点被捉。卫生科学局加强取缔电子烟力度，今年第二季共有3279人因使用或拥有电子烟当场被捉，比第一季的2240人增加约四成五。

在过去的星期一（7月29日），卫科局在中央商业区和牛车水等五个地区展开执法行动，共有57人因使用或拥有电子烟当场被捉。

7月29日的执法行动，共有57人因使用或拥有电子烟被捉。图为当局所没收的电子烟。（卫生科学局提供）

首次邀请媒体观察执法过程 90分钟10人被捉

为了让媒体近距离了解执法过程，卫科局首次邀请媒体参与执法行动。《联合早报》记者跟随执法人员到中央商业区一带，短短90分钟内，目睹10名公众被捉。

据观察，穿着便衣的执法人员在中央商业区的吸烟区和小路巡逻，一旦发现有人使用电子烟，就会上前表明身份。执法人员没收电子烟后，会要求违法者出示身份资料，以输入系统并开出罚单。

违法的公众多数是在附近上班的白领，他们都站在吸烟区或垃圾桶旁，使用电子烟“吞云吐雾”，没有丝毫遮掩。有一人被捉后辩解称，他从国外带回电子烟，慌乱间又说他不抽电子烟，但执法人员还是没收了他的电子烟，记下他的资料并开出罚单。

多管齐下加强执法 包括网上撤下相关广告

卫生部和卫科局星期四（8月1日）发出联合文告说，2024年第二季（4月至6月）共有3279人因使用或拥有电子烟当场被捉，比第一季的2240人增加约四成五。

虽然取缔行动取得成效，但为避免电子烟继续在本地蔓延，跨部门和机构的合作将持续，继续多管齐下在社区、学校和高等学府，以及关卡等地点展开行动。

此外，卫科局第二季和电商及社交媒体平台合作，撤下超过2000个涉及电子烟和相关配件的广告。

今年3月，当局已向16个上载电子烟相关内容的社交媒体与电商，发出违例提醒。卫科局指出，这些平台有责任调查并主动删除针对本地居民的电子烟相关内容。

根据烟草法令，进口、分销或销售电子烟都属违法行为，初犯者可被罚最高1万元，或最长六个月监禁，或两者兼施；重犯者将被罚最高2万元，或监禁最长一年，或两者兼施。持有、使用和购买电子烟者，罚款最高可达2000元。