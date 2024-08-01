玛格烈通道私宅地段与白沙EC地段 招标不如预期

位于玛格烈通道地段的私宅地段星期四（8月1日）招标活动截止，反应相对冷淡，只有两方竞投。最高竞标价来自丰隆控股（Hong Leong Holdings）旗下Intrepid Investments和丰地产（Hong Realty），以及国浩房地产（GuocoLand）旗下的GuocoLand（Singapore）组成的财团，出价4亿9700万元，相当于容积率每平方英尺1154.8元。

玛格烈通道地段位于女皇镇小学旁，占地9522平方公尺，最高总楼面面积3万9994平方公尺，可建460个私宅单位。

此前，市场人士普遍较看好这幅地段，预计它可吸引两方至五方竞投，最高竞标价尺价介于1100元至1300元。

同天招标截止的还有位于惹兰罗央勿刹（Jalan Loyang Besar）的执行共管公寓（EC）地段。它获得四方竞投，竞标方也比市场预计的少。最高竞标价来自青建地产旗下的CNQC Realty（Progressive）、四海控股的FORSEA Residence和杰地集团（ZACD）的ZACD Laserblue组成的财团，出价5亿5700万元，相当于容积率每平方英尺729元，高于市场预期。

这幅EC地段位于白沙区，占地2万8406平方公尺，预计可建造大约710个住宅单位。分析师此前认为，由于白沙区内的新住宅积压需求强劲，这幅地段预料能吸引至少五方竞标，最高竞标尺价介于650元至700元。