第二场国庆预演星期六举行 周边部分路段将关闭

第二场国庆庆典预演将在来临星期六（8月3日）于政府大厦前大草场举行，附近道路届时将关闭。当天有意到滨海湾的公众，可上网使用警方的Crowd@MarinaBay互动地图，实时查询访客量和关闭路段。

新加坡警察部队星期四（1日）发文告说，从8月3日凌晨零时零1分至8月4日凌晨4时的不同时段，莱佛士道、共和国道、共和国林荫道、莱佛士林荫道等路段将关闭。

封路期间，上述路段以及滨海林荫道、桥北路、哥烈码头、勿拉士峇沙路、美芝路和奥菲亚路等，预计将出现交通阻塞。警方呼吁驾车者避开这些路段，公众也应乘搭公共交通工具前往滨海湾一带。

警方也说，为避免过度拥挤，警察与辅警将在滨海艺术中心水滨、浮尔顿一号水滨、鱼尾狮公园，以及滨海湾金沙水滨疏导人流。警方吁请公众遵从执勤人员与警员的指示。

公众可使用互动地图 了解周边人潮情况

公众可到go.gov.sg/crowd-at-marina-bay，通过线上互动地图，实时查看访客量和各个烟花观赏地点有哪些地方关闭。一些特定地铁站也会展示地图。互动地图将在星期六下午1时30分上线，直到晚上10时。

警方也提醒公众，为管制人流，一些地铁站的出口可能暂时关闭，地铁列车也可能不在海湾舫（Bayfront）等站停靠，以分散人潮。

政府大厦、莱佛士坊、海湾舫地铁站预计将十分拥堵，警方建议公众使用附近其他地铁站，如滨海中心、宝门廊、市区和滨海湾站。

欲知更多详情，公众可拨电1800-637-2024查询。