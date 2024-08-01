教宗大型弥撒门票抽签结果5日公布 将有第二轮抽签

罗马天主教教宗方济各于9月到访新加坡时举行的大型弥撒，第一轮门票抽签结果将在下星期一（8月5日）早上10时出炉。

无法在第一轮抽签活动取得门票的公众，将自动参加第二轮抽签活动。主办方已增加额外6000张门票供索取。

天主教新加坡总教区星期四（8月1日）通过发布教宗到访我国信息的官网popefrancis2024.sg，宣布上述消息。

方济各将于9月11日至13日访问新加坡，并会在9月12日在国家体育场举办大型弥撒。新加坡是他12天亚洲行的最后一站。

首轮抽签活动分配4万多张门票，从6月24日起开放申请，7月31日已截止。

据早前发布的消息，获得门票的公众，须在8月31日之前确认接受门票。根据popefrancis2024.sg官网最新发布的消息，获取门票并可以出席弥撒的公众，无须采取任何行动。

无法出席弥撒的公众，则须在8月18日前通过myCatholicSG平台拒绝门票。这些门票将在第二轮抽签活动重新分配。

无法在第一轮抽签活动索取门票的公众，自动参加第二轮抽签活动。至于其他有意索取门票的公众，可从8月5日早上10时至8月18日晚上11时59分，通过myCatholicSG平台参加电子抽签。抽签结果将在8月19日，在同一平台公布。

教宗方济各新加坡2024筹备委员会与国家体育场合作，另开放6000张门票，通过第二轮抽签活动分配。但主办方在官网上指出，这些座位的视线受限。弥撒门票免费，只限原持票人使用，不得转让。

我国上一次，也是首次迎接教宗到访，是在1986年11月。当时的教宗约翰保罗二世在我国逗留五个小时，并在国家体育场为7万人主持弥撒。