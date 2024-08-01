怡和合发上半年净利减少25%至6.52亿元

由于在印度尼西亚和越南的业务放缓，怡和合发（Jardine C&C）上半年净利减少25％至4亿8300万美元（约6亿5200万新元）。

怡和合发星期四（8月1日）闭市后发布截至今年6月底的上半年业绩显示，集团核心盈利同比减少14％至5亿美元。

上半年每股盈利和核心每股盈利也相应减少25％和14％，至122美分和127美分。董事会建议派发每股28美分中期股息，与去年同期一样；派息日是10月4日。

与去年同期相比，集团上半年营收减少8％至107亿1300万美元。

怡和合发董事经理柏克思（Benjamin Birks）在业绩文告中说，上半年，印尼和越南的业务因消费需求疲软和大宗商品价格下滑而受到影响。两个市场的货币疲软，也影响了以美元结算的整体利润。

印尼业务为集团核心盈利带来5亿1300万美元，同比减少9％；越南业务贡献3000万美元，减少12％。其他区域业务贡献2500万美元，减少13％。

集团在印尼的业务主要有提供采矿服务的Astra和汽车经销与分销商Tunas Ridean。在越南则有长海汽车（Truong Hai Group Corporation，简称THACO）、提供电力与水利基础设施的REE Corporation，以及乳制品生产公司Vinamilk。

其他区域业务包括汽车代理商合发（Cycle & Carriage）、泰国暹罗城市洋灰（Siam City Cement）及丰田汽车。

怡和合发星期四闭市报25.88元，跌8分或0.31％。