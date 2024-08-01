DFI零售集团上半年净利1.27亿元 每股派息增17%

便利商店和美容保健业务强劲，DFI零售集团上半年取得净利9500万美元（约1亿2712万新元），是去年同期的将近12倍。

DFI星期四（8月1日）闭市后发布截至今年6月底的业绩显示，上半年核心盈利同比增加127％至7600万美元。

每股盈利和核心每股盈利为7.07美分和5.62美分，去年同期为0.61美分和2.47美分。董事会建议派发每股3.5美分中期股息，比去年同期增加17％；派息日是10月16日。

集团上半年营收减少4％至44亿零500万美元。首席执行官贝思哲（Scott Price）在业绩文告中说：“尽管零售业充满挑战，但我们的香港食品业务继续扩大市场份额，盈利能力不断提高。便利商店业务的核心盈利增长良好，美容保健业务的利润贡献强劲，这些都显示我们的多元化组合能够为我们带来好处。”

集团也披露，出售印度尼西亚的Hero超市业务，已于6月底完成。交易完成后，DFI在印尼将全面专注在Guardian药妆店和宜家（IKEA）的业务。

鉴于宏观经济的不确定性、消费者行为的变化，以及出境旅客，尤其是从香港前往中国大陆的旅客数量增加，集团预计下半年仍将充满挑战。

集团重申2024年核心盈利估计为1亿8000万美元至2亿2000万美元。DFI星期四闭市报1.74美元，跌0.57％。