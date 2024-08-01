我国将持续支持会计行业培养人才 以保持竞争力

商业环境和需求不断变化，新加坡将继续支持会计师不断学习和进步，善用新科技，提升企业信任与透明度的使命，并投入资源培养新一代的会计人才。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期四（8月1日）在新加坡特许会计师协会（ISCA）的常年晚宴上，发表上述讲话。

英兰妮说，新加坡将继续支持会计师采用人工智能（AI）技术提升工作效率，并帮助中小会计公司重新设计工作流程。

此外，政府也支持会计师积极参与可持续发展相关的培训，包括新加坡特许会计师协会所开发的相关认证课程。

在会计与企业管制局（ACRA）与新加坡特许会计师协会的共同努力下，新加坡特许会计师资格（SCAQ）也对理工学院和非会计文凭的毕业生开放。新加坡特许会计师协会与英国伦敦商业金融学院（LSBF）合作设立SCAQ学院，帮助SCAQ的考生进行备考。

另外，新加坡特许会计师协会在会上宣布，将斥资500万元于2025年11月在新加坡举办世界会计论坛，预计将邀请全球3000名商业与会计领袖来参加这个世界会计论坛。

论坛将邀请包括国际标准制定者、专业审计协会和监管机构等业内人士，对商业战略、可持续披露和新科技在商业中的应用与治理等紧迫的商业问题展开讨论。

新加坡特许会计师协会会长张思乐指出，希望通过此论坛促进对审计行业所面临的各方面挑战的积极交流和思想碰撞，并作为未来此论坛系列的基石，持续推动商业环境的发展。