去年欠薪投诉增加 劳资政介入追回1400万元工资

去年本地经济增长放缓，雇员对雇主的就业投诉比率随之上升，每1000人中有2.53人。全年近9400起投诉中，超过85％与拖欠薪金有关。在劳资政介入后，成功为遭欠薪者，追讨回1400万元的款项。

在8000多起有关欠薪的投诉中，有94％的人取回全部应得薪金；4％的人通过不同管道，如保证金、主要承包商、短期救助基金、外籍劳工援助基金等，取回部分工资。剩余2％的投诉者一无所获，他们多数是较高收入者。

人力部和劳资政纠纷调解联盟（Tripartite Alliance for Dispute Management，简称TADM）星期五（8月2日）发布《2023年雇佣标准报告》。数据显示，去年当局共接获9397涉及就业索偿和上诉的投报，其中，8125起是投诉雇主拖欠基薪、加班费等，比前年的6123起，显著增加逾三成。

本地雇员和外籍雇员的整体投诉，占比分别是46％和54％。报告指出，有更多来自建筑业的外籍雇员，投诉遭雇主欠薪，特别是一些面临倒闭、财务困难或正在进行清盘的建筑公司，面对员工集体索赔，从而导致整体投诉数据上升。

和本地雇员比较，外籍雇员遭欠薪的比率较高，每1000人中有3.91人。他们遭欠薪的时长中位数为两个月，本地雇员则是一个月。在TADM的协助下，九成追讨欠薪的案件，能在两个月内解决。

对于无法全额偿还欠薪的雇主，人力部会冻结他们申请和更新外籍雇员工作证件的资格。在所有涉及欠薪的投诉中，只有不到1％的案件，是雇主有能力却故意不支付款项。这类雇主因涉嫌违反雇佣法令，遭人力部调查。

1194起投诉指雇主不当解雇

指雇主不当解雇的投诉有1194起， 比率从2022年的每1000人中有0.26人，稍增至去年的0.32人。

在已解决的投诉中，56％的雇主已履行法定义务，剩余44％则采取某种形式的和解，例如支付善意款项、允许员工辞职、发服务证明等。

涉及不当解雇的雇主，去年所赔偿的数额，达172万元。