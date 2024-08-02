【奥运会】领先后被扳平又痛失赛点 杨佳敏止步16强

先胜一局后被扳平，决胜局又痛失一个赛点，我国羽毛球头号女将杨佳敏在巴黎时间星期四（8月1日）晚上举行的巴黎奥运会女单16强赛遭日本女将大堀彩以2比1逆转后，按捺不住情绪，心碎落泪。

在小组赛连胜两场，以小组头名取得16强资格后，杨佳敏已平了顾娟在2012年伦敦奥运会创下的新加坡羽毛球女单在历届奥运会上的最佳成绩。

倘若能再胜一场，闯入复赛，杨佳敏将创造历史，成为新加坡历来首名在奥运会上挤进八强的女单球员，可惜最终还是差了一步。

杨佳敏本仗取得良好开局，以21比11先胜一局。（谢智扬摄）

在本场比赛中，世界排名第20的杨佳敏对垒世界排名第10且自己此前三次交锋皆吞败的大堀彩，一开始发挥良好，加上日本球员频频失误，不是回球出界就是球不过网，让杨佳敏得以以21比11轻松拿下首局。

但大堀彩在第二局的表现明显提升，以21比14扳平总比分。

决胜局则呈现胶着状态，比分不断交替上升。杨佳敏率先拿到赛点，可惜没能把握住，以致被对手以24比22逆转。

杨佳敏在痛失好局后，激动倒地，在混采区眼眶泛红，明显刚哭了一场。她在受访时一直回避《联合早报》记者的眼神，相信是害怕一旦交流了眼神，眼泪会再次溃堤。

杨佳敏：我真的很失望

“真的很失望”，她轻声重复了好几次，然后解释自己最后倒地不是因为疲劳，而是因为太失望了。她说：“我太想赢了，以致控制不了情绪。”

这是杨佳敏第二次参加奥运会，她在上届东京奥运会因被分到与世界排名较高的韩国选手金佳恩同组，只能止步小组赛。

不过，她在本届奥运会的签运极佳，同组的两个对手，一个是世界排名第1001的难民队代表多萨·亚瓦里瓦法（Dorsa Yavarivafa），另一个则是世界排名第96的毛里求斯选手凯特·甫·库内（Kate Foo Kune），结果杨佳敏毫无悬念地以2比0赢下这两场小组赛，首次晋级淘汰赛。