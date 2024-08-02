海庭转亏为盈 上半年净利达3597万元

海庭（Seatrium）转亏为盈，2024财年上半年净利达3597万元，收入强劲增长39.1%至40亿1474万元。

根据海庭在星期五（8月2日）开市前发表的最近业绩报告，截至今年6月底，公司取得3597万元的净利，与去年同期净亏损2亿6437万元形成巨大反差。

除了收入增长之外，净融资成本下降以及联号公司贡献的盈利，推动公司净利上升，但部分增幅被更高的税务开销抵消。

公司收入显著增长，主要是新建项目的收入逐一入账，而且维修和升级项目增加。

公司的债务情况也大有改善，截至6月底的净杠杆率（net leverage ratio）为2.9倍，优于去年12月底的3.2倍。

每股盈利为1.05分，去年同期则每股亏损9.4分。截至6月底的每股净资产值为186.65分，稍低于去年12月底的187.48分。

海庭总裁王能耀说：“我们会继续争取更多订单，改进节约成本架构，并更好执行项目，持续迈向2028年的目标。通过这些举措，我们打造一个能持续获得盈利和具有韧力的业务，为所有利益相关者创造价值。”

公司表示，虽然宏观经济和地缘政治前景依然难料，但油气业和再生能源业的需求良好，可支撑岸外和海事业发展。

公司今年的整体表现将视以往项目的完工情况、订单预算的管理以及节约成本措施的成效。