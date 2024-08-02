美国最新的经济数据指向经济受压，领取失业救济的人数达到近一年来的新高，制造业也出现萎缩，引发了市场的避险情绪。

星期四（8月1日）的隔夜美股遭重挫，纳斯达克指数下挫2.3%，标准普尔指数滑落1.37%，道琼斯工业指数退低1.21%。

美联储在议息会议后维持利率不变，虽然美联储主席鲍威尔暗示9月会减息，但由于经济数据不理想，令投资者怀疑美联储减息举动是否太迟。因此，美国时间星期五（2日）公布的就业数据将成为市场焦点。

目前，市场对今年的减息次数预测，已从两次增加至三次。

在降息对银行股不利，以及新加坡航空业绩欠佳的影响下，新加坡海峡时报指数闭市下跌36.1点或1.04%，收报3419.84点。

星期五已开盘的日本、韩国和澳大利亚股市都走低，跌幅介于1.87%至4.31%。

以下是星期五可关注股票：

*华侨银行开市前公布，在广泛性收入增长首次跨越70亿元的驱动下，集团截至6月底上半年的净利同比增长9%至39亿3000万元，年化股本回报率14.5%，每股盈利1.74元。董事会宣布派发每股44分的中期股息。

*海庭（Seatrium）截至6月底上半年取得3474万元净利，扭转去年同期亏损局面，每股盈利1.05分。海庭上半年的营收，同比增长39.1%至40亿元，主要由新建项目的累进收入确认，以及维修与升级活动增加所带动。

*惠胜置地（Hatten Land）要求停止交易待宣布消息。

*针对六名股东敦促管理人增加可派发收入以提高股息收益的疑问，胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）发布文告说，鉴于管理内化所产生的费用，信托需要对今年下半财年和明年全年的可派发收入做进一步保留。信托不可能通过债务为内化成本提供资金。根据信托的融资要求，信托不得使用贷款资金为内化成本提供资金。

*香港置地（Hongkong Land）上半年净亏损扩大至8亿3300万美元（约11亿1400万新元），比去年同期增加150%。集团披露，正对整体业务和商业优先事项进行全面策略检讨。

*DFI零售集团上半年取得净利9500万美元，是去年同期的将近12倍。每股盈利与核心每股盈利为7.07美分和5.62美分。董事会建议派发每股3.5美分中期股息，比去年同期增加17%。

*怡和合发（Jardine C&C）上半年净利减少25%至4亿8300万美元，每股盈利和核心每股盈利相应减少25%和14%，至122美分和127美分，董事会建议派发与去年同期一样，每股28美分中期股息。

*CSE环球（CSE Global）在美国的子公司CSE Crosscom USA与Roger J. Dickinson和Ilene Dickinson签订了一项买卖协议。公司于7月31日以1150万美元（约1540万新元）全面收购RFC Wireless的股份。收购资金由公司在今年3月进行的私募融资提供。

*金光置地（Sinarmas Land）宣布，其控股子公司PT Bumi Serpong Damai Tbk于7月31日与Top Global签订有条件股份购买协议，以1亿9519万元购买它在PT Suryamas Dutamakmur Tbk公司91.99%的股份。消息公布后，公司已要求恢复交易。