管理应用出技术问题 学生无法用iPad上网学习

学生个人学习电子配备的管理应用Mobile Guardian因技术问题，导致学生无法上网并使用学习资源。

过去几天，陆续有学生在社交媒体平台申诉，无法上网学习，有的也因此无法提交计分作业。有网民星期五（8月2日）上午在网上指，过了三天，问题仍未解决。

教育部答复媒体询问时说，教育部获知“部分”使用iPad的学生在上网时遇到问题，或收到Mobile Guardian技术问题的信息。Mobile Guardian已经推出应用更新程序给所有iPad用户，以解决问题。教育部正与学校合作，协助需要额外技术协助的学生。

教育部也指出，这次的技术问题与今年4月Mobile Guardian平台被入侵的事件无关。

教育部在答复中未透露有多少学校和学生使用iPad作为个人学习电子配备，而受事件影响。

Mobile Guardian是一个装置在学生个人学习电子配备的配备管理应用，可让家长管理电脑的使用，如限制孩子上网时间及可登录的网站，公司总部在英国。

教育部今年4月17日接到Mobile Guardian通知，指有人未经许可登录公司总部的用户管理平台，获取五所小学和122所中学的家长和职员名字与电邮地址。这些学校的学生使用iPad或Chromebook，作为个人学习电子配备。

教育部当时向Mobile Guardian反映关切，并已报警。Mobile Guardian也采取安全措施，包括暂停所有执行账号，并与网安专家调查事件。