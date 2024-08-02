国庆日长周末越堤 公众应预留更多时间通关

刚过去的6月学校假期，我国陆路关卡日均通关人数近48万人次，有乘车旅客等待三个小时才顺利出境。迎来国庆日长周末，新马关卡料再次出现拥堵情况，移民与关卡局吁请公众预留更多出行时间。

移民局星期五（8月2日）发文告说，来临的国庆日长周末，陆路关卡料从8月8日（星期四）起至13日（星期二）持续拥堵。

数据显示，从5月23日至6月25日的学校假期，日均有近48万人次从兀兰关卡和大士关卡通关，6月14日更有超过53万人次越堤通关，刷新单日最高通关纪录。当时从马来西亚回堵的车辆，让乘车出境旅客的等候时间达三小时。

移民局促请旅客耐心配合执法人员的指示。驾驶者应避免插队，以免使交通更拥堵，危及其他驾车者的安全。违规插队者将被拒绝入境并须重新排队。移民局也鼓励乘车旅客使用QR码，免护照通关。

移民局提醒旅客，应确保护照的有效期至少有六个月。永久居民在更换护照后，也须将再入境准证（re-entry permit）转附至新护照。持长期探访准证者的个人资料若有变动，须提前通知移民局或人力部。

所有短期旅客须在抵境前三天内提交电子入境卡（SGAC）。未经申报，所有旅客不得携带违禁或受管制的物品入境。

驾驶外国注册车辆入境者，须持车辆入境准证（VEP）、陆路交通管理局的批准电邮，以及自动通行卡（Autopass）。若有任何未支付的罚款，旅客将被拒绝入境。