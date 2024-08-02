金管局成立工作小组 探讨如何加强本地证券市场发展

新加坡金融管理局成立工作小组，加强本地证券市场的发展。工作小组将在12个月内完成一份报告，并提出相关举措。

金管局星期五（8月2日）发文告指出，工作小组的目标是吸引并培育优质的企业、加强市场活力和流动性，以及打造亲商的监管制度。

工作小组将针对五个面向进行探讨和提出建议，包括支持和鼓励新加坡交易所上市公司拓展国际市场、吸引公司到新加坡一级和二级上市、改善市场流动性以吸引更多首次公开售股（IPO）等。

工作小组由交通部长兼财政部第二部长徐芳达主持，九名成员包括金管局局长谢啇真、淡马锡执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）、新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）执行主席李全德等。

谢啇真将负责带领有关监管部份的探讨，而李全德将负责带领研究和建议有利于市场发展的举措。

也是金管局董事会副主席的徐芳达接受媒体采访时说，过去几个月已有许多关于如何提振本地股市和吸引IPO的讨论，政府认为有必要探讨如何因应。

徐芳达说：“成立工作小组的目的是要听取不同的意见和做法。我们涵盖的范围有三个方面，第一是如何吸引或培育更多优质的企业、第二是打造一个更有活力和流动的市场。第三，我们也要有一个亲商，而且投资者有信心的监管制度。”

徐芳达表示，工作小组将综合不同意见并作出实际可行的建议。