本地股市星期五早盘跌1.01%

美国隔夜股市下挫与投资者避险情绪浓，连带影响亚太股市星期五（8月2日）的气氛，早盘走低。新加坡海峡时报指数在中午报3385.45点，滑落34.39点或1.01%。

美国ISM制造业采购经理指数（ISM Manufacturing PMI）的疲弱数据最令投资者心惊胆跳，尽管9月减息在望还是引爆了投资者的避险情绪。

富国银行（Wells Fargo）的经济师说：“制造业已经低迷了两年，但ISM报告显示，制造业活动的各项指标已经坠入疫情初期以来从未见到的水平。”

日本股市是亚太股市的重灾区，截至中午12点日经指数下泻4.84%。韩国股市跌3.37%，台湾下挫3.69%，澳大利亚和香港分别滑落2.06%和2.01%。上海和深圳股市则滑落0.45%和0.32%。

本地股市早盘的交易量达6亿零409股，交易额4亿2251万元。上升股219只，下跌股193只。

海指成份股多数走低，五只股价上涨，22只下跌，三只持平。

领跌的是海庭（Seatrium），早盘股价重挫8.93%至1.53元。跌幅大的还包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）滑落4.14%至2.55元、创业公司（Venture）跌2.57%至15.15元，以及怡和控股（JMH）退低2.05%至34.47美元。

五只上升股的涨幅介于0.45%至5.17%， DFI零售集团大涨5.17%至1.83元，星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）和新科工程（ST Engineering）同起0.45%，前者报2.24元，后者报4.44元。