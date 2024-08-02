男子假售逾5亿元货物 图骗800万元退税

男子参与“消费税失踪交易诈骗”计划，协助指导空壳公司伪造收据，意图向国内税务局骗取约800万元的消费税退税，也涉及另两起诈骗计划，被判坐牢68个月。

被告洪志强（48岁）面对诈欺、抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和公司法令等六项控状，他承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

案情显示，Nagore Trading私人有限公司涉及消费税“失踪交易诈骗”（Missing Trader Fraud），公司从2015年2月4日运营至2016年1月28日。被告被指在这段期间指导了公司的运作。

“失踪交易诈骗”一般涉及由人为控制的供应链，操控货物从一家公司转售给另一家公司的交易时间、价格等，往往也涉及空壳公司、幽灵货物和虚假交易等。第一手公司收取消费税后失踪，不向国内税务局交税，因此有“失踪交易诈骗”的说法。

本案涉及至少三家公司。第一手公司出售货物时向买家收取消费税，第二手公司转售时再向买家收取消费税，如此类推，最后一手买家声称会把这批货物出口到国外，随之向当局申请消费税退税。

被告于2014年被招募加入计划。被告同意加入后，招入一名男子蔡韩顺开设空壳公司。2015年初，整个计划由另一人负责接管，被告听命于对方，向蔡韩顺传达指示，为公司伪造收据。

蔡韩顺伪造收据后，将收据交给被告，被告就会在伪造的销售收据和交货单上取得交易公司的签注。他在制造销售和购买的假象后，团伙就会进行消费税退税申请。

调查揭露，NagoreTrading在运营期间，团伙一共伪造了至少183张销售收据，其中销售额总计5亿656万9230元8角。被告和团伙伪造销售收据，以及公司的消费税申报文件，最终以此让出口商向国内税务局提交虚假的消费税退税申请，金额高达797万6671元6角9分。

调查显示，公司的经营者每月可赚取伪造销售收据价值的0.5%，被告在该计划中获得了7万2846元1角5分至12万4846元1角5分的报酬。（人名译音）