狠鞭六岁儿百下 恐怖母监13个月

恐怖妈妈不满六岁儿子顽皮，命令他倒立后，用腰带抽打他超过100次，还对他又掌掴又踢，虐儿过程长达11分钟，法官直言犯罪的电眼画面让人看不下去，星期五（8月2日）早上判她坐牢13个月。

33岁的被告面对一项抵触儿童与青少年法令的罪行，另一项报假案的罪状则交由法官下判时纳入考量。

为了保护受害人，法官下令媒体不得报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告姓名。受害人是被告六岁的亲生儿子。

案情揭露，被告案发时和当时的男友同居，被告有几个孩子，加上男友的孩子等都住在一起。法庭文件没有交代屋内共有多少个孩子，但指被告拥有受害人的抚养权。

2020年5月11日中午12时许，被告和数个孩子在家中卧室内，其中也包括受害人。

当时，被告因受害人顽皮要惩罚他，拿藤条挥动着叫他用手倒立，但受害人做不到，被告便捡起腰带抽打他。

接下来的11分钟，被告不仅用腰带抽打受害人，还掌掴和踢他。受害人痛得大哭，苦苦哀求着被告停手。

虽然被告一度停下，但接着又继续施暴，用腰带和腰带扣抽打受害人全身，包括脸部超过100次。

整个虐打的过程都被家中的电眼拍到。庭上早前播放被告施暴的电眼画面，但播放期间媒体和公众都被令离开庭室。即便在庭外，记者仍能听到受害人被虐打时哭喊的声音。

被告去年8月认罪，案件星期五早上下判。

法官指电眼画面让人看不下去，最后判被告坐牢13个月。被告下个月2日开始服刑，并获准以1万5000元保释在外。